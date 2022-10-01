Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanlığına Engin Yeşil yeniden seçildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanlığına Engin Yeşil yeniden getirildi.

Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulda yeniden başkan seçilen Yeşil, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Göreve geldikleri günden beri üyelerin talep ve sorunlarına karşı göstermiş oldukları hassasiyeti sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Yeşil, "Yeni süreçte çağdaş borsacılık anlayışı ile üyelerimizin yeniden desteğini alarak çok daha iyi hizmetler sunmaya devam edeceğiz." dedi.

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