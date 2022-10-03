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Diyarbakır'da hastane yemekhanesinde çıkan olayla ilgili başhekimlik inceleme başlattı

AA

Diyarbakır'da hastane yemekhanesinde çıkan olayla ilgili başhekimlik inceleme başlattı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince, Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek binasındaki yemekhanede çıkan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Başhekim Doç Dr Muhammet Asena, yaptığı açıklamada, saat 11.30 sularında öğle yemeği dağıtımı öncesi Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyelerinin yemeği protesto etmek istemesi üzerine yemek dağıtım hizmetlerinde görevli bir personelin silahla havaya ateş ettiğini belirtti.

Güvenlik görevlilerince müdahalede bulunulan kişinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Asena, şunları kaydetti:

"Olay tüm güvenlik birimleri ve hastane polisine iletilmiş, taraflar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştür. Olayın tarafımıza iletilmesinden sonra hızlıca olay mahalline geçip, tahkikat başlattık. İl Sağlık Müdürümüzün hastaneye intikal etmesi sonrası SES temsilcileri ile görüşme sağlanmıştır. Olay tarafımızca inceleme altına alınmıştır."

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