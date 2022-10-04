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"Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması"na başvurular sona erdi

AA

"Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması"na başvurular sona erdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması" Büyük Ödül için 50 ilden amatör ve profesyonel fotoğrafçı başvurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nca geçen yıl kasım ayında dünyada ilk defa bir kentin dijital fotoğraf platformu olarak kurulan ve profesyonel, amatör fotoğrafçıların eserlerinin yer aldığı "İki Gözüm Diyarbakır"da, "Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması"na başvurular tamamlandı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle düzenlenen ve 30 Eylül 2022’de başvuruları sona eren yarışmaya Hakkari'den İstanbul'a, Trabzon'dan Hatay'a 50 ilden 460 fotoğrafçı, 1601 eserle başvurdu.

16 Kasım'da Diyarbakır'da toplanacak jürinin değerlendirmesiyle Büyük Ödül ve dereceye giren fotoğraflar belirlenecek. Değerlendirme toplantısı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin youtube hesabından canlı yayınlanacak.

Birincinin 50 bin, ikincinin 30 bin, üçüncünün 20 bin lirayla ödüllendirileceği yarışmada, dereceye girecek fotoğrafların yanı sıra jüri tarafından seçilecek 30 fotoğraf için biner lira sergileme ödülü verilecek.

Yarışma sonucunun açıklanmasının ardından Keçi Burcu'nda yapılacak sergi ve ödül töreninin tarihi duyurulacak.

İki Gözüm Diyarbakır'ın kamuoyuna duyurulmasının ardından ayın şampiyonlarının belirlendiği Ocak 2022'den bu yana yaklaşık 5 bin üyeye ulaşan platforma, kullanıcılar şimdiye kadar yaklaşık 33 bin fotoğraf yükledi.

Yükledikleri fotoğraflarla Diyarbakır'ın tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin tanıtılmasına katkı sunan ve topladıkları puanlarla her ay seçilen şampiyonlara da hediyeleri ödül töreninde sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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