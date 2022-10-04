Diyarbakırlılar Sur Kültür Yolu Festivali'nde tiyatroya doyacak

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DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında, bu yıl 18'incisi gerçekleştirilecek Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali'nde yerli yazarların kaleme aldığı tiyatro oyunları da seyirciyle buluşacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilecek Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek.

Festival coşkusunun yaşanacağı kentte sanatseverleri dolu dolu bir program bekliyor.

Merkez Sur ilçesinde 8 Ekim'de başlayacak, 302 başlıkta 600 farklı etkinlikte 2 bin 150 sanatçıyla 9 gün sürecek Sur Kültür Yolu Festivali, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'ndeki gösterimle başlayacak.

6 Ekim'de prömiyer yapacak sezonun ilk oyunu Arnold Wesker'in yazdığı, Hakan Çimenser'in yönettiği "Mutfak" olurken, Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı olan ve Özlem Lale'nin yazdığı, 8-9 Ekim'de sahnelenecek Sabri Özmener'in yönettiği "Herkes İçin Keloğlan" adlı çocuk oyunu ile festivalin açılışı yapılacak.

10-11 Ekim'de Trabzon Devlet Tiyatrosunca "Kanlı Nigar", 12-13 Ekim'de İstanbul Devlet Tiyatrosunca "Limon", 13-14 Ekim'de İzmir Devlet Tiyatrosunca "Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları", 14-15 Ekim'de Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca "Kürk Mantolu Madonna", 16-17 Ekim'de Van Devlet Tiyatrosunca "Siyabend ile Xece" adlı oyunlar sahnelenecek.

- "Festivale yoğun ilgi var"

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur Çınar, AA muhabirine, 8 Ekim'de Sur Kültür Yolu Festivali'nin başlayacağını hatırlatarak, 18 yıldır düzenlenen Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali'nin de bu organizasyona dahil olmasıyla festivalin daha da kapsamlı hale geldiğini söyledi.

Çınar, Sur Kültür Yolu Festivali kentte ilk kez düzenleneceği için festivale dahil olduklarını belirterek, "Böylelikle daha büyük bir festival haline geldi. Bu festivalde 5 oyun sahne alacak. İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon ve Van'dan çok güzel oyunlar seçtik. Festivale yoğun ilgi var. Biletlerimiz tükenmek üzere." dedi.

Diyarbakır seyircisinin tiyatroya ilgisinin çok yüksek olduğunu dile getiren Çınar, bugüne kadar seyircinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirtti.

Çınar, festivalde özel oyunlar olacağını ifade ederek, "Diyarbakır seyircisini sanat, tiyatro, opera ve resim yönünden çok yönlü bir festival bekliyor. Şimdiden çok heyecanlı ve mutluyuz." diye konuştu.

- "Yaklaşık 50 bin seyirci hedefliyoruz"

Seyircilerin çok istekli olduğunu gördüklerini anlatan Çınar, geçen yıl yaklaşık 20 bin seyirciye ulaştıklarını belirtti.

Çınar, "Bu sene yoğun ve tempolu bir sezonda yaklaşık 50 bin seyirci hedefliyoruz. Diyarbakır'daki tiyatroseverleri çok güzel bir sene bekliyor. Coşku ve heyecanımızı seyircimizle paylaşmak için herkesi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Hakan Çimenser ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun genç oyuncularıyla "Mutfak" oyununu çalıştıklarını belirtti.

Çok genç ve yetenekli bir oyuncu grubunun olduğunu dile getiren Çimenser, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da 1990'lı yıllarda tiyatro yapıyordum. Böyle bir oyunu burada oynama fikri çıktığında seve seve ve koşa koşa geldim. Güzel bir oyun yaptık. Bütün seyircilerin izlemesini dilerim. Sur Kültür Yolu Festivali ile bağlantılı olarak perdemizi açıyoruz. Bu festivaller Türkiye'de etkili bir sanat hareketi olarak görülüyor. İstanbul ve çeşitli illerde de yapılıyor. Seyircimiz tiyatroyla birlikte birçok sanat eserini görebileceği bir atmosfer yaşayacak."

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