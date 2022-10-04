Diyarbakır'da pedallar kalp sağlığı için çevrildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Dünya Kalp Günü dolayısıyla "Sağlık için hareketi seçin" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Kayapınar Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Park 75'ten başlayan etkinlik, merkez Sur ilçesindeki tarihi Keçi Burcunda sona erdi.



Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyelerinin de yer aldığı 400 dolayında bisikletçinin katıldığı etkinliğe vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Arif Karaman, bisiklet kullanımının önemini anlattı.

Kalp sağlığında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Karaman, şöyle konuştu:



"Bisiklet sürülmesi hareketli yaşam, kalp sağlığımız açısından gerçekten çok önemli. Bunun yanı sıra beslenmemize çok dikkat etmemiz lazım. Buna dikkat edersek çok daha sağlıklı bir hayat idame ettirebiliriz. Çünkü kalbin işlevi çok fazla. Stresten uzak olmamız gerek. Kalbimizi çok iyi korumamız lazım. Bunun için vatandaşlarımıza özellikle yürüyüş yapmayı ve bisiklet sürmeyi tavsiye ediyoruz."



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