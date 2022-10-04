Diyarbakır'da saman yüklü iki tırda çıkan yangın söndürüldü

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde saman yüklü 2 tırda çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Bismil Batman kara yolu Sinan köyü yakınlarında seyir halindeki saman yüklü 2 tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Sürücülerin durumu fark etmesi üzerine yol kenarına çekilen tırlardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.



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