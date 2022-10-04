Yenişehir Belediyesinden görme engelliler için domino turnuvası

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde görme engelliler arasında domino turnuvası düzenlendi.

Yenişehir Belediyesi ile Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi işbirliğinde Belediye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş, görme engelliler arasında her yıl düzenlenen turnuvaya bu yıl da yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Bireylerin yaşam becerilerini geliştirebilmelerine yardımcı olabilmek adına farklı etkinliklerin de yapıldığını aktaran Karataş, şöyle devam etti:



"Bu yıl Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Murat Beşikci'nin desteğiyle düzenledik. 35 görme engellimiz ile düzenlediğimiz turnuvamızda belediye birinciye 2 bin, ikinciye 1500, üçüncüye 1000 lira giyim çeki hediye etti. Düzenlediğimiz bu turnuva ile görme engelli bireylerimizin sosyalleşmelerine bir nebze de olsa katkı sunmuş olduk."





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