Diyarbakır'da Karadeniz yöresinin konser ve folklor gösterileri sunuldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Trabzon Turizm ve Girişimci Kadınlar Derneğince organize edilen "Anadolu'da Kardeşlik Köprüleri Kuruyoruz" projesi kapsamında konser ve folklor gösterileri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle merkez Kayapınar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik açılış konuşmalarıyla başladı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Diyarbakır'da bu tür etkinliklerin önemine değinerek, "Bu topraklarda hemşerilerimizin sesini duymak, onların tınılarını dinlemek, halk oyunlarını görmek, belki onlara eşlik etmek özel bir duygudur." dedi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğünün köprü oluşturmaya çalıştığına değinen Karaman, şunları aktardı:

"Bu köprüyü oluşturmakta türküler, tınılar, melodiler, müzikler ve oyunlar çok önemlidir. Bu yıl Trabzon'un Of ilçesi ile ilimizin Sur ilçesi karşılıklı yemeklerin paylaşıldığı, onların buraya gelip insanlara hamsi ikram ettiği, bizim buradaki meslektaşlarımızın da oraya gidip buranın ciğerini servis ettiği bir köprü kuruldu. Bu akşam yaptığımız etkinlikte bunun devamı niteliğinde bir girişim."

Etkinlikte, Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 2. sınıf öğrencisi ve yerel sanatçı Ceren Ece Öksüz, Karadeniz türküsünü seslendirdi.

Kayapınar Belediyesi Müzik Korosu sahne aldığı etkinlikte, Trabzon Halk oyunları ekibi folklor gösterisi sundu.

Etkinliğe, Diyarbakır Vali Yardımcısı Murat Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Trabzon Turizm ve Girişimci Kadınlar Derneği yöneticileri ve davetliler katıldı.

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