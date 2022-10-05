Diyarbakır'da UMKE İl Tatbikat Kampı yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yurt içinde ve yurtdışında meydana gelebilecek afetlerde daha etkin ve verimli sağlık hizmeti sunulması amacıyla UMKE İl Tatbikat Kampı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca Diyarbakır-Mardin kara yolunun 20. kilometresindeki Büyükşehir Belediyesi Karaköprü Mesire ve Piknik Alanında tatbikat yapıldı.

Tatbikatta, 40 personel ile 5 UMKE medikal kurtarma, mobil komuta, UMKE lojistik, acil müdahale araçları, acil yardım ambulansı ve kamyonu yer aldı.

Tatbikat kampında haberleşme, acil müdahale ünitesi kurulumu ve işletilmesi, enkaz ve su üstü arama kurtarma alanında senaryo canlandırıldı.

Alanda personelin barınması için 18 metrekare hava kanallı şişirilebilir çadırın yanı sıra, lojistik malzemelerin dağıtımı ve muhafazası amacıyla 6 metrekare konstrüksiyonlu çadır kuruldu.

Tatbikat etaplarından tahliye edilecek hastaların ilk muayene ve müdahalelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 37,5 metrekare şişme çadırdan oluşturulan acil müdahale ünitesi, kamp alanında görevli personelde oluşabilecek hastalık veya yaralanma durumlarına karşı hizmet verildi.

Alanda haberleşmeyi sağlamak amacıyla 1 seyyar röle kurulumu yapılarak, mobil komuta aracından telsiz haberleşmesi sağlandı.





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