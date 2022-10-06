Diyarbakır'da eylül ayında uyuşturucu operasyonlarında 93 kişi tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 93 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Buna göre, eylül ayında il genelinde düzenlenen 711 operasyonda, 801 kilo 427,67 gram kubar esrar, 250 kilo 230,59 gram skunk, 77 kilo 824,29 gram toz esrar, 6 kilo 887,8 gram sentetik uyuşturucu, 113,89 gram eroin, 19,05 gram kokain, 1484 kök Hint keneviri, 4 bin 403 uyuşturucu hap, 443 sentetik ecza, 10 hassas terazi, 2 uzun namlulu tüfek, 2 av tüfeği, 8 şarjör, 185 fişek, 4 tabanca ve 187 bin 870 lira ele geçirildi.

846 kişi hakkında işlem yapılan operasyonlarda, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 93'ü tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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