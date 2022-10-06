Diyarbakır'da "Uluslararası El Cezeri Çalışmaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu"

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Atatürk Kültür Merkezi ve Dicle Üniversitesi (DÜ) iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası El Cezeri Çalışmaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu" başladı.

15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde 2 gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan Atatürk Kültür Merkezi Başkan Vekili Zeki Eraslan, El Cezeri'nin hayatının Türkçe metninin hazırlandığını, aynı zamanda 9 dile çevrileceğini söyledi.

Eraslan, "El Cezeri mühendislik bilimine katkıları olmuş önemli bilim insanı. Sempozyumda bilim insanları El Cezeri'nin hayatını ve günümüze yansımasını 2 gün boyunca ele alacak. Bizlere Cezeri'nin belki bugüne kadar hiç bilinmeyen yönlerini öğretmiş olacaklar. El Cezeri sempozyumunun hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan ise Diyarbakır'da 12. yüzyılda yaşayan bilim insanını bu sempozyumda anmanın yeni proje ve çalışmalara ufuk açacağını belirtti.

Arslan, "Kentin El Cezeri, Ziya Gökalp, Ahmet Arif ve Süleyman Nazif gibi nice insanları Türkiye ve dünyaya kazandırdığı gibi bundan sonra da dünyanın kültürel yapısına dokunacak nice insanlar yetiştireceğine yürekten inanıyorum. Çünkü Diyarbakır buna müsait. Taşıdığı değerlerle bunu gerçekleştirecek bir konumda. Sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ezeli Azarkan da akademisyenlerin El-Cezeri'nin değerlerinin bugüne yansımalarına ilişkin aydınlatıcı bilgiler vereceğini ifade etti.

DÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız ise El Cezeri'nin hayatı ve icatlarına ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sempozyumda oturumlara geçildi.

İkisi yurt dışından 37 bilim insanının katıldığı sempozyumda 11 oturum yapılacak, 37 bildiri sunulacak.

Daha sonra sempozyum kapsamında açılan "El Cezeri'nin Yaşadığı Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazısı Fotoğraf Sergisi" gezildi.

Sergide, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Rüçhan Keçeci'nin, 800 yıl önce sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen El Cezeri'nin adının yaşatılması amacıyla hurda metal parçalarından tasarladığı heykel de yer alıyor.

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