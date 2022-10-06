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DİYARBAKIR (AA) - Silvan Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, yaptığı açıklamada, en düşük net maaşın 9 bin 250 lira olacağını açıkladı.

Kahraman, ilk yıl mevcut asgari ücrete yüzde 50 zam gerçekleştirdiklerini ve dini bayramlarda da bin lira bayram harçlığının yatırılacağını belirtti.

Kahraman, sözleşmenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışanlara hayırlı olmasını diledi.



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