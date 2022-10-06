"Kadrajımdan Sur Kültür Yolu Festivali" ulusal fotoğraf ve video yarışması düzenlenecek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde 8-16 Ekim'de gerçekleştirilecek "Sur Kültür Yolu Festivali"ne yönelik fotoğraf ve video yarışması düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, festivali kayıt altına almak, arşivlemek ve festivale olan ilgiyi artırarak tanıtımını yapmak amacıyla "Kadrajımdan Sur Kültür Yolu Festivali" ulusal fotoğraf ve video yarışması düzenleniyor.



Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılacağı yarışmaya gönderilen fotoğraf ve videoların "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında yapılan etkinlikler ve mekanları kapsayacak şekilde, festival süresince çekilmiş olması şartı bulunuyor.



Fotoğraf ve video kategorilerinde yarışmanın birincilerine 5 bin, ikincilerine 3 bin, üçüncülerine ise 2 bin lira para ödülü verilecek. Her katılımcı en fazla 4 renkli veya siyah-beyaz fotoğraf ve bir video ile başvuru yapabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.