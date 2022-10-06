Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 8-16 Ekim tarihleri arasında farklı sanat dallarında birçok organizasyona ev sahipliği yapacak olan kenti, Sur Kültür Yolu Festivali'ne hazırlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yediden yetmişe her kesime hitap edecek olan, birçok sanat dalının izleyiciyle buluşacağı Kültür Yolu Festivali nedeniyle çalışmalar hızlandırıldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 8-16 Ekim tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarafından düzenlenecek olan etkinlikler öncesi, peyzaj ve bitkilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Festivalin gerçekleşeceği adreslerde çalışmalarını yoğunlaştıran Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Sur ilçesi Keçi Burcu Meydanı'na farklı renk ile türlerde 1200, İçkale'ye ise 2 bin 880 adet yazlık mevsimlik çiçek dikti.

Konukların ilk uğrak yeri olan ve kentin aynası konumunda yer alan Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı'nda budama faaliyetleri yürüten ekipler, ayrıca Kamışlo Bulvarı'nda 8 bin 400 yazlık mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu.

Ekipler, Keçi Burcu ile İçkale dahil olmak üzere kentin farklı noktalarında yer alan kavşak, orta refüj ve parklarına günlük yaklaşık 1000 adet olmak üzere toplam 31 bin 64 adet yazlık mevsimlik çiçek dikti.

Sur ilçe sınırlarında yer alan Kurşunlu, Arap Şeyh Camii çevresi ile Hz Süleyman Parkı'nda çimlendirme çalışması yapan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, aynı noktalarda çim biçme ve budama faaliyetlerini de gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kültür Yolu Festivali kapsamında Yenikapı Caddesi'ne 112 adet batı çınarı ağacı dikti. Ekipler, ayrıca Siverek Caddesi'nde 20 adet batı çınarı ve Sümerpark'ta ise 12 adet oya ağacını toprakla buluşturdu.

Yenikapı, Hz Süleyman Parkı ve Kurşunlu Camii çevresinde, tadilat ve bakım faaliyetleri kapsamında ekipler, bozulan kaldırım, bazalt ve bordür taşlarını yeniledi.

Sur ilçesi Yenikapı dekoratif saksılarla trafiğe kapatıldı. Otopark alanları dekorasyon bitkilerin bulunduğu saksılarla çevrildi.

Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kurşunlu Camii Meydanı, Keçi Burcu ile Hz Süleyman Parkı arasında yer alan tüm aydınlatma direklerini elden geçirecek.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, festivalin gerçekleşeceği 8 Ekim'e kadar kent genelinde, bitkilendirme ve peyzaj alanlarında çalışmalarına aralıksız devam edecek.





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