Diyarbakır'da kaldırım işgallerine izin verilmiyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Sur ilçesi Gazi ve Melik Ahmet Caddesi'nde seyyar satıcı ve iş yeri sahiplerinin kaldırımları işgal etmesine izin vermedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Sur Belediyesi ekipleriyle gerçekleştirdiği denetimlerde seyyar satıcılar ve bazı iş yerlerinin ticari mallarını yaya kullanım alanında sergileyerek kamu alanı olan kaldırımları tamamen işgal ettiklerini tespit etti.

Zabıta ekipleri, söz konusu işgallerin belediye mevzuatına aykırı olduğunu belirterek, esnafın kaldırımları boşaltmasını istedi.

Ekipler, uyarıları dikkate almayan seyyar satıcı ve iş yeri sahipleri hakkında cezai işlem uygulanacağını belirtti.



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