Diyarbakırlı öğrenciler Mevlit Kandilini kutladı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgievi öğrencileri, Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandilini düzenledikleri çeşitli etkinliklerle kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Merkez ve Selahaddin Eyyubi bilgievileri seminer salonlarında gerçekleştirilen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Görevli eğitmenler, öğrencilere Hz. Muhammed'in hayatını, ailesini, dünyayı geldiği gecenin önemini anlattı.

Bilgievi öğrencileri Mevlit Kandili programlarında Hz. Muhammed'in hadislerini dinledi, şiirler okudu.



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