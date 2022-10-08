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Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi

AA

Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Kapadokya'nın simgesi olan balonlar Dicle Vadisi'nde havalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Diyarbakır'da düzenlenen ve bugün başlayan Sur Kültür Yolu Festivali etkinlikleri ile kentin her noktası kültür ve sanat rotasına dönüşüyor.

9 gün boyunca farklı etkinliklerle tüm şehri kucaklayacak festival kapsamında, "Güzel atlar ülkesi" Kapadokya'dan getirilen 4 balon Dicle Vadisi'nde yükseldi.

Balon turuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

2 kişinin bindiği ve yaklaşık 10 dakika süren balon turunda vatandaşlar UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri'ni, tarihi İçkale'yi ve Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesini havadan görme imkanı buldu.

Vatandaşlar Kapadokya'nın simgesi balonlarla özçekim de yaptı.

Balon turlarının hava şartlarına göre 11 Ekim'e kadar devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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