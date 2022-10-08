Kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı.

Şehitler Kervanı Platformu'nun düzenlediği etkinlikte, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirleri başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla anıldı.

Anma etkinliğine katılan Yasin Börü'nün babası Fikri Börü, AA muhabirine, oğlu ve arkadaşlarının kurban eti dağıtırken vahşice katledildiğini, tek suçlarının kurban eti dağıtmak olduğunu söyledi.

6-7 Ekim olaylarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini kaydeden Börü, her yıl dönümlerinde oğlu ve arkadaşlarının mezarları başında anma etkinliği düzenlendiğini anımsattı.

Börü, "Her zaman mezarlarını ziyaret ediyoruz. Olanları unutmak mümkün değil. Müslüman olan herkesin de yaşananları unutmaması gerekiyor. Onlara zulüm yapıldı." diye konuştu.

Ahmet Dakak'ın babası Öztekin Dakak ise evladının katledilişinin üzerinden 8 yıl geçtiğini ancak acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu anlattı.

Oğlunun yoksulları sevindirmek için çalıştığını ve vahşice katledildiğini dile getiren Dakak, şöyle dedi:

"Selahattin Demirtaş ceza almadığı müddetçe bizim yüreğimizde hiçbir şey değişmez, aynen böyle devam eder. Yüreğimizdeki ateş ilk günkü gibi. Bazıları Selahattin Demirtaş'ın neden cezaevinde olduğunu söylüyor. Onların evladı öldürülmedi, evlat acısı nedir bilmiyorlar. Ölünceye kadar çocuğumu unutmam. Siması her gün gözümün önünde, evlat acısı farklıdır."

Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik ile Alimler ve Medreseler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Remzi Uçar da etkinlikte bir konuşma yaptı.

Anma etkinliğine, HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç, Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un aileleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.





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