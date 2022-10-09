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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, önce Valiliği ziyaret etti.

Şeref Defterini imzalayan Soylu, Vali Ali İhsan Su ile görüştü.

- Bakan Soylu'dan Yasin Börü'nün ailesine ziyaret

Soylu, Vali Ali İhsan Su ile Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösteriler sırasında öldürülen Yasin Börü'nün ailesini ziyaret etti.

Aile fertleriyle görüşen Soylu, Yasin Börü'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Soylu ziyarete ilişkin fotoğrafları, "Diyarbakır'da bir bayram gününde bu millete kastetmiş hainler tarafından katledilen Yasin Börü evladımızın ailesini ziyaret ettik. Ailenin sabrına, metanetine minnettarız. Allah evladımıza rahmet eylesin." mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Soylu daha sonra merkez Yenişehir ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Gençlerle fotoğraf çektiren Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti.

Bakan Soylu, Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 polisten 1'inin tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret etti. Ameliyatı süren polis memurunun sağlık durumu ile ilgili Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ'dan bilgi aldı. Soylu, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen diğer polis memurunu evinde ziyaret etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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