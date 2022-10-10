"İtalyan Ressamlar Diyarbakır'da" sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"İtalyan Ressamlar Diyarbakır'da" sergisi ziyaretçilerini bekliyor

AA

Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında, "İtalyan Ressamlar Diyarbakır'da" sergisi sanatseverlerle buluştu.

"İtalyan Ressamlar Diyarbakır'da" sergisi ziyaretçilerini bekliyor

DİYARBAKIR (AA) - Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında, "İtalyan Ressamlar Diyarbakır'da" sergisi sanatseverlerle buluştu.

İş adamı Hikmet Eraslan'ın koleksiyonundan 40'a yakın eserin yer aldığı sergi, Tarihi Diyarbakır Paşa Hamamı'nda açıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Eraslan, daha önce defile için geldiği Diyarbakır'da, koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hikmet Eraslan, sergiye gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, "İtalya'nın ünlü resimlerini sergilemeyerek, bölge halkımızı da mutlu edeceğimizi umuyorum. Bölgenin sadece müzikle ve sanatla anılıyor olması benim arzum. Bu kadar güzel olan coğrafyamıza sanatı yakıştırıyorum. İnşallah bundan sonra bu etkinlikler çoğalır ve halkımızın da motivasyonu artmış olur." dedi.

- "Bu sergiyi başka yerlerle de buluşturmak istiyorum"

Eraslan, çağdaş İtalyan ressamların eserlerini yaklaşık 30 yıldır biriktirdiğini ve eserlerin tarihlerinin 1700'lü yıllara kadar gittiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İtalya'nın en tanınmış ressamlarından oluşan benim özel koleksiyonum. Duvarlarımı süslüyorlardı. Ben de insanlarla bunları buluşturmak ve onlarla paylaşmak için Diyarbakır'a getirdim. Daha önce bunu Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı'nda sergilemiştim. Bu sergiyi başka yerlerle de paylaşmak, insanlarla da buluşturmak istiyorum. Çünkü sanat herkesle buluşunca daha bir anlam buluyor. Bugün Diyarbakırlı hemşerilerimle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Sergiyi Türkiye'nin çeşitli şehirlerine götürmeyi arzu ettiğini aktaran Hikmet Eraslan, eserleri sanatseverlerin beğenisine sunmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Eraslan, serginin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, İtalyan ressamlara ait tablolar hakkında bilgi vererek koleksiyonundaki resimlerin yer aldığı "Renkli Fikirler" adlı kitabını da hediye etti.

Festival kapsamında Dosso Dossi Holding'in destekleriyle Surp Gragos Kilisesi bahçesinde Ermeni mutfağından örneklerin sunulduğu bir gala yemeği de verildi.

"İtalyan Ressamlar Diyarbakır'da" sergisi, 16 Ekim'e kadar ücretsiz olarak görülebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13 yıl aradan sonra Diyarbakır'da konser verdi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13 yıl aradan ...
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13 yıl aranın ardından Diyarbakır'da sahne aldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13 yıl aranın ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da ...
Bakan Soylu, Diyarbakır´da Kuran kursu açılışı ve hafızlık icazet programına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Diyarbakır´da Kuran kursu açılışı ve ...
Yunus ekibi ile minibüsün çarpışması sonucu 2 polis yaralandı
YEREL HABERLER Yunus ekibi ile minibüsün çarpışması sonucu 2 polis ...
Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba ...
Yunus ekibinin motosikleti, minibüsle çarpıştı: 2 polis yaralı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Yunus ekibinin motosikleti, minibüsle çarpıştı: 2 ...
Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kur'an kursu açılışı ve hafızlık icazet programına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kur'an kursu açılışı ve ...
Yunus ekibi minibüsle çarpıştı: 2 polis yaralı
YEREL HABERLER Yunus ekibi minibüsle çarpıştı: 2 polis yaralı
"Sur Kültür Yolu Festivali"nde Diyarbakır kahvaltısı tanıtıldı
YEREL HABERLER "Sur Kültür Yolu Festivali"nde Diyarbakır kahvaltısı ...
"Sur Kültür Yolu Festivali", Diyarbakır'ı kültür ve sanat rotasına dönüştürdü
YEREL HABERLER "Sur Kültür Yolu Festivali", Diyarbakır'ı kültür ve ...
Kadim kent Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla balon keyfi
YEREL HABERLER Kadim kent Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla balon ...
Diyarbakır'da 'Sur Kültür Yolu Festivali', Kapadokya'nın simgesi balonlarla başladı (3)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'Sur Kültür Yolu Festivali', ...
Bakanı Ersoy "Sur Kültür Yolu Festivali"nin gala programında konuştu:
YEREL HABERLER Bakanı Ersoy "Sur Kültür Yolu Festivali"nin gala ...
Kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER Kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü ve ...
Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali" başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali" başladı
Diyarbakır'da 'Sur Kültür Yolu Festivali', Kapadokya'nın simgesi balonlarla başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'Sur Kültür Yolu Festivali', ...
Dahiliye uzmanları '1'inci Doğu Dahiliye Kongresi'nde buluştu
YEREL HABERLER Dahiliye uzmanları '1'inci Doğu Dahiliye Kongresi'nde ...
Aile Destek Merkezi ile yarım kalan hayallerini gerçekleştirdiler
YEREL HABERLER Aile Destek Merkezi ile yarım kalan hayallerini ...
Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi
YEREL HABERLER Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.