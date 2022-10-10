Ressam İsmail Acar'ın "Nuh" adlı resim sergisi Diyarbakır'da açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Ressam İsmail Acar'ın eserlerinden oluşan "Nuh" sergisi, Sur Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluştu.

Acar'ın geçmişten bugüne 40'a yakın eserinin yer aldığı sergi, Mar Petyun Keldani Kilisesi'nde açıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Acar, Nuh peygamberin insanoğlunun ikinci yaratılışını simgelediğini savundu.

İsmail Acar, sanatseverlerin bütün peygamberler tarihini, Ahmed-i Hani'den Ahmed Yesevi'ye kadar birçok Anadolu ereninin hikayesini sergide görebileceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığının bir organizasyonu olarak Sur Kültür Yolu Festivali bünyesinde Keldani Kilisesi'nde böyle bir sergi yapıyoruz. Tüm Diyarbakır halkını ve sanatseverleri buraya davet ediyorum. Burada 40'a yakın eser var. Bu eserler bir kaligrafik yaratılış tablosuyla başlıyor, Hazreti Süleyman'la devam ediyor. Hızır, İlyas, Mevlana, Yunus, Hacı Bektaş Veli de bulunuyor. Sanatseverleri, 360 derece dediğimiz göz eserlerden Kanuni Sultan Süleyman'a ve Atatürk'e kadar gelen bir tarih silsilesiyle hazırlanmış bir sergi bekliyor."

Sergi, 18 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

- İsmail Acar kimdir?

Suşehri'nde 1971'de dünyaya gelen sanatçı, 1991'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünden mezun oldu.

Eserleri yurt içi ve yurt dışında birçok galeri, müze ve koleksiyonda yer alan Acar, 2001'den itibaren gerçekleştirdiği tüm sergilerin gelirinin bir kısmını, sosyal yardım amaçlı çalışan vakıf, dernek ve kuruluşlara bağışlıyor.

Sanat çalışmalarını İstanbul’da sürdüren ressam, aralarında Floransa Bienali birincilik ödülü ve Moskova Sanat Fuarı ödülü olmak üzere uluslararası alanda çok sayıda ödül aldı.



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