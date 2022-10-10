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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da beton mikserleri denetlendi

AA

Diyarbakır'da beton mikserleri denetlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, taşıma sırasında asfalta harç dökerek yolların zarar görmesine sebep olan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan beton mikserlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, kentteki beton santrallerindeki beton mikserleriyle ilgili inceleme yaptı.

Ekipler, santral yetkililerine araçların beton harcı döktüğü bölüme ekolojik bez, çadır veya demir kapak takmaları yönünde uyarıda bulundu.

İlgili bölüme ekolojik bez, çadır veya demir kapak takmadan trafiğe çıkan araçlarla ilgili firmalara 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı.

Büyükşehir Belediyesince, kaçak hafriyat döken araçlar ile her türlü çevre kirliliğine sebebiyet veren araç ve işletmelere yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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