Ergani'de "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani ilçesinde belediye tarafından Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Ergani Belediyesinin 2022 kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği programa İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve ilahi sanatçısı Emrah Güneş katıldı.

Ergani Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan program sonunda Prof. Dr. Hatipoğlu ve ilahi sanatçısı Güneş'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

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