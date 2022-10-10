Sur Kültür Yolu Festivali'nde Diyarbakırlı çocuklar "Kral Şakir"i izledi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Diyarbakırlı çocuklar için "Kral Şakir" adlı çizgi film gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının organize ettiği ve önceki gün başlayan Sur Kültür Yolu Festivali etkinlikleri sürüyor.

Sezai Karakoç Kongre Merkezi'ndeki etkinlikler kapsamında, çocuklar için yerli çizgi film "Kral Şakir"in gösterimi yapıldı.

Büyük ilgi gören etkinlikte çizgi filmi çocuklarla izleyen ve onlarla hatıra fotoğraf çektiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, gösterimin ardından AA muhabirine, festivalin coşkuyla devam ettiğini söyledi.

Çocuk ve gençlere yönelik çok sayıda etkinliğin yer aldığı festivalde, Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi çevresinde geniş park alanlarına oyun grupları kurulduğunu ifade eden Demircan, "Kral Şakir çok trend bir dizi. Bunu daha tiyatral bir zemine çekip, özel gruplar halinde çocuklarla buluşmasını sağlamış olduk. Çocuklar çok mutlu. Ne varsa çocuklar için. Dolayısıyla yaptığımız etkinliklerin yüzde 60'ını, yaklaşık 1200 atölyede çocuklar için gerçekleştiriyoruz." dedi.

Demircan, bütün bu etkinliklerin temelinde, bu dinamizmi ve kültürel faaliyetleri gençlere, çocuklara ulaştırma gayreti olduğunu ifade etti.

Bu kültürü geleceğe çocuklarla gençlerin taşıyacağına işaret eden Demircan, "Odağımızda çocuklar ve gençler var. Dağkapı Meydanı'ndaki konserde yaklaşık 45 bin kişi vardı. O meydandaki birlik ve beraberlik ruhu hepimizi mutlu etti." diye konuştu.





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