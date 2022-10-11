Diyarbakır'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliği ekipleri, Kardeşlik Parkı'nda durumundan şüphelenerek kontrol ettikleri A.I'nın (26) arama kaydının bulunduğunu belirledi.
Gözaltına alınan A.I'nın emniyette yapılan detaylı araştırmada "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 20 bin lira adli para cezasının bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.