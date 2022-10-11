Sur Kültür Yolu Festivali'nde Keçi Burcu gökyüzü gözlem noktası oldu

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DİYARBAKIR (AA) - Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında gökyüzü gözlem etkinliği yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında "Milli Uzay Programı" vizyonuyla çocukların ve gençlerin uzaya, bilime ilgisinin artırılması amacıyla Keçi Burcu terasında gökyüzü atölyeleri kuruldu.

"3D yazıcı ile roket tasarlama", "Su roketi yapımı", "Uzay aracımı tasarlıyorum" etkinliklerinin de yer aldığı 24 atölyede, Dicle Çocuk Üniversitesi öğretim üyeleri ve Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli uzman öğretmenler, öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı.

Etkinlikte kurulan teleskoplarla gündüz ve gece güneş, ay, jüpiter, satürn ve diğer gezegenler ile yıldızlar gözlemleniyor.

- "Diyarbakır'da ilk defa planetaryum kullanıldı"

Planetaryum gösteriminde ise kurulan 3 boyutlu simülasyonda güneş, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsü özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtılarak çocuklara anlatıldı.

Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Diyarbakır'da ilk defa kullanılan planetaryumdaki astronomik gösterimlerle evrenin derinliklerine yolculuğa çıkan çocuklar ve gençlerin eşsiz bir deneyim yaşadığını belirtti.



Gökyüzü gözlem etkinliğinde yapılacak sunumlarla 7'den 70'e tüm katılımcıların temel ve popüler astronomi konularında uzmanlardan bilgi edineceğini ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:



"Diyarbakır Surlarının en önemli burcu ve terası gökyüzü gözlem yerine dönüştü. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden alanında uzman öğretim üyeleri de buraya geldi. Onlar da günün belli saatlerinde çocuklara, gençlere, astronomi ve gökyüzüyle ilgili sunumlar yaptılar. Etkinlikler 7'den 70'e herkese hitap ediyor."

Coşkun, etkinlikler kapsamında tarihi Zerzevan Kalesi'nde çekilen fotoğrafları da sanatseverlerin beğenisine sunduklarını belirtti.



Etkinliğe katılan çocuklardan Nesime Yıldız (13), öğretmenleri ve okul arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdiğini anlatarak, "Gözlemevini gezdik, elektrik devreleri ve pet şişelerle galaksi yaptık. Güneşin hareketlerini öğrendik." diye konuştu.

Serkan Sevimli (12) ise güneş evinde hocalarla etkinlikler yaptıklarını dile getirerek, "İlk defa teleskoptan güneşi inceledim, çok heyecanlandım." ifadesini kullandı.



Gökyüzü gözlem atölyeleri 16 Ekim'e kadar tarihi Keçi Burcu terasında ziyaretçileri bekliyor.







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