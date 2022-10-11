Yazar Sadık Yalsızuçanlar, Diyarbakırlılarla buluştu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Yazar Sadık Yalsızuçanlar "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında Diyarbakırlı okurlarıyla buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında "Edebiyat Buluşmaları" gerçekleştiriliyor.

Ahmet Arif Müze Evi'nde gerçekleştirilen Edebiyat Buluşmaları'nda yazar Sadık Yalsızuçanlar, okurlarıyla bir araya geldi.

Yazma serüveni, şehir ve edebiyat, şehir ve kültür ilişkisi bağlamında bir konuşma yapan Yalsızuçanlar, dinleyicilerin merak ettiği soruları cevapladı.

- "Şehrin kimliğini belirten bir taşın bile tarihselliği var"

Yalsızuçanlar, Diyarbakır'ın tarihi, kültürel ve medeni zenginlikler bakımından çok kıymetli bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin sanat açısından önemine değinen Yalsızuçanlar, şöyle konuştu:

"Şehirlerin kültürel hafızalarının genetiğinden bahsedilir. Bu Diyarbakır için fazlasıyla geçerli diyebilirim. Modern dönemde Diyarbakır'da yetişmiş, yaşamış ve yazmış, besteler yapmış, resimler yapmış, değişik sanat alanlarında temayüz etmiş çok kıymetli şahsiyetler var. Dolayısıyla Diyarbakır'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum."

Diyarbakır'da son dönemde yapılan çalışmalara da değinen Yalsızuçanlar, şunları aktardı:

"Diyarbakır'da tarihsel mirası ortaya çıkaran, iyileştiren genel bir restorasyon çalışmalarından söz etmek mümkün. Bu da oldukça umut ve heyecan verici, çünkü şehrin kimliğini belirten bir taşın bile bir tarihselliği var. Kendi içinde bir hikayesi var. O bakımdan Diyarbakır'ın şehir kimliğinin de tecelli etmesinde bu çalışmaların çok işlevli olduğunu düşünüyorum."

Edebiyat Buluşmaları kapsamında Sadık Yalsızuçanlar'ı dinlemeye gelen Önder Balpetek, öğrencileri ile festivaldeki etkinliklere katılmak istediğini, bunun içinde Edebiyat Buluşmaları etkinliğini tercih ettiklerini kaydetti.

Etkinliğe katılanlardan Sibel Suna ise, Yazar Yalsızuçanları'ı ilk defa dinleme fırsatı olduğunu bulduğunu belirterek, etkinliklerin çok güzel olduğunu anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.