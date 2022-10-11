Diyarbakır Havalimanı eylül ayında 150 bin 12 yolcuya hizmet verdi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Havalimanı, geçen ay 150 bin 12 yolcuya hizmet verdi.

Diyarbakır Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, eylül ayı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Diyarbakır Havalimanı'nda eylül ayında iç hat yolcu trafiği 135 bin 965, dış hat yolcu trafiği 14 bin 47 oldu.

Eylül ayında toplam 150 bin 12 yolcuya hizmet verilen Diyarbakır Havalimanı’nda iniş, kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 835, dış hatlarda 85 olmak üzere 920'ye ulaştı.

Kargo, posta, bagaj trafiği ise 1511 ton oldu.



Ocak ve eylül (9 aylık) dönemde ise yolcu trafiği 1 milyon 237 bin 941, uçak trafiği 7 bin 894, yük trafiği ise 11 bin 545 ton olarak gerçekleşti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.