Diyarbakırlı kebapçı mangalını köy çocukları için yaktı

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DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da kebapçılık yapan Nasır Ber, Bismil ilçesinde okul bahçesine kurduğu tezgahta hazırladığı kebapları yaktığı mangalda pişirerek öğrencilere ikram etti.

Kentte kebap salonu işleten Ber, başlattığı "Haydi Öğrenciler Kebaba Projesi" kapsamında tezgahını, mangalını ve malzemelerini alarak personeli ile doğduğu Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nin yolunu tuttu.

Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesinde ekibiyle tezgahını kuran Ber, ciğer ve Adana kebap hazırladı.

Bu kez mangalını öğrenciler için okul bahçesinde yakan Ber, özenle hazırlanan kebapları pişirdi.

Çevredeki köylerde taşımalı eğitim gören ilkokul ve ortaokul ile lise öğrencileri de minibüslerle okul bahçesine getirildi.

Yaklaşık 2 bin 500 öğrenci, hazırlanan kebapları davul zurna eşliğinde tattı. Çocuklara ayran ve tatlı da ikram edildi.

- "Çocukken hiç kebap yemedim"

Kebapçı Ber, AA muhabirine, 4 yaşındayken ailesiyle Adana'ya yerleştiğini, 7-8 yaşında kebapçıda çalışmaya başladığını, yıllar sonra döndüğü memleketi Diyarbakır'da mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Öğrencileri sevindirmek için böyle bir proje uyguladığını, doğduğunda köy olan Tepe Mahallesi'nde başlatmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ber, sundukları bu hizmet ile 2 bin 500 öğrenciye kebap ikram ettiklerini belirtti.

Ber, projeyi sürdüreceğini dile getirerek, "İki haftada bir köylere gideceğiz. Köylerde ne kadar çocuk varsa hepsine kebap vereceğiz. Ben çocukken hiç kebap yemedim, okuyamadım. Şimdiki çocuklar hem kebap yesin hem de okusun." dedi.

- "Burası bayram sabahı gibiydi"

Şehit Muhammed Sait Çelik İlkokulunda sınıf öğretmeni Elif Gizem Turan, öğrencilere böyle bir etkinlik düzenleneceğini söylediklerinde çok mutlu olduklarını belirtti.

"Çocuklarımız çok sevindi. Birçok öğrencimiz Diyarbakır merkeze dahi gidememiş. Çocuklarımıza bu heyecanı bu mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Burası adeta bayram sabahı gibiydi. Her şey dört dörtlüktü." ifadelerini kullanan Turan, Nasır Ber ve ekibine çocukları mutlu ettikleri için teşekkür etti.

Öğrencilerden 2. sınıfta okuyan Hiranur Gezer, kendileri için hazırlanan kebaptan yediklerini ve arkadaşlarıyla mutlu olduklarını söyledi.

Feride Doğru da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

- "Her çocuk kebap yiyecek"

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Nasır Ber'in kendisine ulaşarak ilçede okuyan öğrencilere ciğer ve Adana kebap ısmarlamak istediğini belirttiğini, bu düşüncenin kendilerini de memnun ettiğini dile getirdi.

Ak, ilk etapta 2 bin 500 öğrenci için hazırlanan bu projenin ilerleyen günlerde devam edeceğini ve yaklaşık 20 bin öğrenciye kebap ulaştırılacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerimize hem taşıma hizmeti sunuyor hem de yemek veriyor. Yapılan bu tür etkinlikler de farkındalık oluşturma adına önemli. Ustamız 20 bin öğrencimize ücretsiz bu desteği vereceğini söyledi. Her çocuk kebap yiyecek. Kebabın yanında tatlı, çiğ köfte, ayran ve su da ikram edildi. Bunun için ustamıza teşekkür ediyoruz."

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