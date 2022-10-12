Diyarbakır'da "Bir Bot Bir Mont" kampanyası başlatıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Türk Kızılay Bağlar Şubesi öğrencilerin kışlık giyim ihtiyaçlarını karşılamak için "Bir Bot Bir Mont" kampanyası başlattı.
Türk Kızılay Bağlar Şubesi, "Bir Bot Bir Mont" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında yetim çocukların ve öğrencilerin giyim ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Türk Kızılay Bağlar Şube Başkanı Osman İmir, hayırseverler ve yetimler arasında köprü vazifesi görmek istediklerini belirterek, çocukları sevindirmek için heyecanlandıklarını aktardı.
İmir, "Kampanya kapsamında giydirilecek muhtaç ve yetim birçok çocuğumuz var. Hayırseverlerimizden gelecek destekler ile bu çocuklarımızın da kışa hazırlıklı girmelerine vesile olacak ve kışlarını bahara çevirmek için gayret edeceğiz. Bu güzel kampanyayı gerçekleştirmemize vesile olacak hayırseverlerimize şimdiden teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.