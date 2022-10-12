Eşref Ziya Terzi Diyarbakır'da ezgilerini seslendirdi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali'nde ilahi sanatçısı Eşref Ziya Terzi, Kurşunlu Cami Meydanı Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında ilahi sanatçısı Eşref Ziya Terzi sevilen parçalarını sevenleri için seslendirdi.

Konser vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Konsere katılan dinleyicilerden Sinan Demirtaş, festivalin insanları bir araya getirilebilmek için güzel bir organizasyon olduğunu belirtti.

Demirtaş, "Batı ile doğu arasında köprü kurulması için bu tür şeylere çok fazla ihtiyaç var. Güzel olacağına inandığım bir program, iyi de gidiyor. Eşref Ziya Terzi'nin bizim için yeri ayrı, onun ezgileri ile büyüdük." dedi.

Dinleyicilerden İbrahim Dere ise, "Festival çok güzel, beklediğimizin üzerinde bir katılım var." diye konuştu.



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