Diyarbakırlı çocuklar "Oyun Karavanı" ile eğlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali"nde çocuklar Oyun Karavanı ile eğlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali"nde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Festival kapsamında çocuklar için oyun alanı oluşturuldu.



Alanda çocukların ilgisini çeken, palyaço, maskot ve oyun parkurların bulunmasının yanında, çocuklarla mendil kapmaca, sek-sek, halat çekme gibi geleneksel oyunlar oynandı.

Oyun Karavanı ile gün boyu eğlenceli bir gün geçiren çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için kitap dağıtıldı.

Festivalin Sur'da yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Serkan Telli, "Sur'un her noktasında etkinlikler yapılıyor, balon uçuşları, çocuklarla ilgili etkinlikler, şiirler, dinletiler, müzik, tiyatro, sinema bu aktivitelere gerçekten ihtiyacımız vardı. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuğunu oyun alanına getiren Bayram Aydın Akpolat da, "Güzel bir etkinlik, çocuğumuzun eğlenmesi bizi mutlu ediyor, bu etkinliklerin gelecek yıllarda da devam etmesini isterim." dedi.



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