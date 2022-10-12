Diyarbakır'da tezhip sanatına yönelik söyleşi

DİYARBAKIR (AA) - Türk tezhip ve minyatür sanatçısı Prof. Dr. Çiçek Derman, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında söyleşi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Edebiyat Buluşmaları'nda Türk tezhip ve minyatür sanatçısı Prof. Dr. Çiçek Derman, sevenleriyle bir araya geldi.

Ahmet Arif Müze Evi'nde gerçekleştirilen Edebiyat Buluşmaları'nda tezhip sanatı hakkında konuşan Derman, dinleyicilerin merak ettiği soruları cevapladı.

Söyleşiye katılan Burak Kazan, Diyarbakır'ın tarihi günler yaşadığını söyledi.

Festival coşkusunun bütün şehre sirayet ettiğini ifade eden Kazan, "Tezhip sanatının önemli isimlerinden Çiçek Derman hocamızı dinleme fırsatı bulduk. Bu programların Diyarbakır'da olması çok yerinde, devamını diliyoruz." dedi.

Katılıcılardan Benan Torğul ise şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın tarihi kadar sanatın da köklü olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha önce tezhip sanatıyla ilgilendim. Bu konuda Çiçek Derman hocanın bu söyleşisine katılmak bana büyük bir onur verdi. Festival sayesinde onlarla tanışmak bir araya gelmek bize büyük bir kazanç. Sanatseverler olarak böyle etkinliklerin devamını çok istiyoruz."

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