"2. Diyarbakır Kısa Film Festivali"nin açılışı yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "2. Diyarbakır Kısa Film Festivali"nin açılışı gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, oyuncular İpek Tuzcuoğlu, Görkem Yeltan, Selin Yeninci ve Parla Şenol ile yönetmen Ömür Atay'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda oyuncu ve yönetmen katıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, sanatın eğitici ve öğretici bir tarafı olduğunu söyledi.

Sinemanın içinde her şeyin olduğunu ifade eden Demircan, "Sinemanın yönetmeni, yapımcısı, oyuncusu, müzikleri, sahneleri gibi her şeyi sanat. Dünyanın 152 ülkesinde bizim filmlerimiz izleniyor ve herkes bizi daha yakından biliyor, tanıyor. Film çekmek önemli ama kısa film çekmek daha önemli. Sinema kıymetli, kültürümüz için kıymetli ancak bunu kısaca anlatmak çok daha önemli." dedi.

Diyarbakırlıların festivali kabullendiğini ve içselleştirdiğini dile getiren Demircan, "Her gün 100 bin kişi ziyarette bulunuyor. 50 bini Dağkapı Meydanı'na geliyor. Sadece sergileri gezen 10-15 bin kişilik kitle tespit ettik. Çocuk oyunlarına da 15 bin kişi katılıyor. Herkese dokunduk. Bu anlamda herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Festivalde, Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel ve Uluslararası Kısa Film Yarışması olmak üzere her kategoride 10 film yer alacak.

Festivalin ödül töreni 15 Ekim'de gerçekleştirilecek.



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