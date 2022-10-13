Bilek güreşçisi kızlara şampiyonluk yolunda vatandaştan "protein" takviyesi

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DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanan 4 kız sporcu, kendilerine destek için adeta seferber olan ilçe halkını, elde edecekleri başarıyla gururlandırmak istiyor.

Beden öğretmenleri sayesinde bilek güreşindeki yetenekleri keşfedilen Medine Gökhan (17), Elanur Kazaylek (15), Helin Tuna (18) ve Eylül Aydın (19), aldıkları eğitimin ardından katıldıkları çeşitli müsabakalarda başarılı sonuçlara ulaştı.

Sporcular, son olarak Eskişehir'de düzenlenen "2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası"ndan da dereceyle döndü.

Şampiyonada Elanur Kazaylek, 15 yaş altı 60 kilo sağ ve sol kolda yenilgisiz birinci; Medine Gökhan, 18 yaş altı 65 kilo sağ ve sol kolda yenilgisiz birinci; Helin Tuna, 18 yaş altı artı 70 kilo sol kolda ikinci ve Eylül Aydın, 21 yaş altı 60 kilo sağ kolda ikinci olarak milli takıma seçildi.

Başarılarıyla ilçeye büyük gurur yaşatan milli sporcular, gözlerini 14-23 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek "43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası"na çevirdi.

Yaklaşık 6 aydır şampiyonaya hazırlanan milli sporculara en büyük destek ise ilçe sakinlerinden geldi. Esnaf ve vatandaşlar antrenmanlarda ter döken, ilçenin gururu kızlara güç toplamaları için protein yönünden zengin yumurta, balık, tavuk, süt, ceviz ve pestil hediye ediyor.

Halkın desteği kimi zaman antrenman salonuna getirilen, kimi zaman da ilçede karşılaşıldığında verilen gıda ürünleri ile sürüyor.

- "Şampiyon olup bayrağımızı göndere çıkaracağız"

Milli sporculardan 10. sınıf öğrencisi Elanur Kazaylek, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıl önce bilek güreşine başladığını, hedefinin bu yıl dünya şampiyonasında birinci olup Türk bayrağını gönderde dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Sporcular için proteinin önemine değinen Kazaylek, bu konuda Dicle halkının kendilerine gönüllü destek sunduğunu belirterek, "Nehirde yakaladıkları balıkları, büyük emekle yetiştirdikleri sebze ve meyveleri, ineklerinden sağdıkları sütleri getiriyorlar. Bizi şımartıyorlar, onlara çok teşekkür ediyoruz. Onların güvenini boşa çıkarmayacağız. Şampiyon olup bayrağımızı göndere çıkaracağız. Onları gururlandıracağız." dedi.

- "Dicle halkımıza o gururu yaşatacağız"

12. sınıf öğrencisi Medine Gökhan da dünya şampiyonluğuna hazırlık sürecinin yorucu geçtiğini ama ne kadar zorlansalar da vazgeçmediklerini vurguladı.

İlçe halkının her zaman kendilerine destek verdiğini dile getiren Gökhan, "Balık, yumurta, tavuk, süt ürünleri.... Dicle halkı dünya şampiyonasında birinci olmamızı istiyor. Yenilgisiz şekilde bayrağımızı göndere çıkaracağız. Dünya şampiyonu olup Dicle halkımıza o gururu yaşatacağız." diye konuştu.

- "Hepsi spora ve sporcuya değer veriyor"

Antrenörleri Rıdvan Durmaz ise kurduğu spor kulübünde şu ana kadar 4 sporcunun bilek güreşinde Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini kaydetti.

Antalya'daki şampiyonaya 4 sporcuyla gideceklerini aktaran Durmaz, ilçeye madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini anlattı.

Durmaz, ilçede bu başarılar sayesinde kızların sporla ilgilenmesine yönelik bakış açısının değiştiğine işaret ederek, "Esnaf, ilçe halkı, yaşlı teyzelerimiz, hepsi spora ve sporcuya değer veriyor. Süt, tavuk, pestil gibi ürünlerle desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemediler." ifadelerini kullandı.

Hedefinin ilçedeki gizli yetenekleri keşfedip ülke adına uluslararası platformlarda başarı elde etmelerini sağlamak ve gençlerin sporda önünü açmak olduğunu vurgulayan Durmaz, çocuklar ve gençlerin geleceğine katkı sunmak istediğinin altını çizdi.

Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Dicle Kaymakamlığı ve belediye ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, yetiştirdiği sporcuların müsabakalara katılmasına katkı sunduğunu dile getiren Durmaz, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

- "Karınca kararınca destek vermeye çalışıyoruz"

Esnaf Rıdvan Sabır, ilçede yıllardır balıkçılık yaptığını, sporculara protein desteği sunmaya çalıştığını belirterek, "İnşallah kızlar da şampiyon olarak bizleri gururlandırır." dedi.

Mehmet Timur da milli sporculara başarı dileyerek, karınca kararınca destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

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