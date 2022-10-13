Sur Kültür Yolu Festivali'nde Zeynep Bastık sahne aldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Zeynep Bastık, Dağkapı Meydanı Açık Hava Sahnesi'nde Diyarbakırlı sevenleriyle buluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali devam ediyor.

Festival etkinlikleri kapsamında sanatçı Zeynep Bastık en sevilen parçalarını hayranları için seslendirdi.

On binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde vatandaşlar, şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Dinleyicilerden Ahmet Ekinci, festival kapsamında yapılan etkinliklerin çok eğlenceli geçtiğini söyledi.

Ekinci, "Bu etkinliği Diyarbakır'da bir ilk olarak görüyorum. Güzel, devam etmesini diliyorum." dedi.

Kader Yukarıdağ ise daha önce Diyarbakır'da böyle kapsamlı bir etkinliğin gerçekleşmediğini ifade ederek, "Festival çok verimli ve güzel. Bundan sonra bu tarz etkinliklerin olmasını çok isterim." diye konuştu.



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