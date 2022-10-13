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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

AA

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

"Narko-Alan" uygulamaları ve "Kökünü Kurutma" operasyonları kapsamında ilçe merkezi ve kırsalında son bir ayda uyuşturucu operasyonları yapıldığı ifade edilen açıklamada, operasyonlarda, 103 kilogram kubar esrar, 1 kilo 100 gram toz esrar, 901 kök Hint keneviri, tüfek, 3 tabanca ve 18 fişek ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda, 18 şüphelinin yakalandığı kaydedilerek, şüphelilerden 3'ünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 7 zanlının tutuklandığı bildirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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