Dicle Elektrik'ten çiftçilere sıfır faizli tarımsal elektrik kredisine ilişkin bilgilendirme

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DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas ve Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, Diyarbakır'daki ziraat odalarının başkanları ve çiftçi birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, sıfır faizli tarımsal elektrik kredisinin hem geçmiş dönem borçlarını hem de cari borçları kapsadığını söyledi.

Çiftçilere Ziraat Bankası tarafından sunulan imkanı kullanması çağrısında bulunan Karagüzel, sonucun iki tarafı da memnun edeceğine inandığını belirtti.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas da geçmiş dönem borçları için kullanılacak sıfır faizli kredilerin 5 yıl vadeli olduğunu ve her yıl hasat döneminde bir taksit şeklinde geri ödenebileceğini aktardı.

Arvas, "Gecikme bedeli alınmayacak ve borçlarda ana para üzerinden de indirim yapılacak. Cari elektrik borcu için ise 1 yıl vadeli kredi kullanılabilecek." dedi.



Arvas, şunları kaydetti:

"Bu imkandan yararlanmak isteyen çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydının bulunması ve tarımsal sulama abonesi olması gibi bazı kriterlere sahip olmalı. Şartları taşıyan çiftçiler öncelikle Dicle Elektrik Tarımsal Sulama İletişim Merkezi, ilçe yöneticilikleri ve Müşteri Memnuniyeti Merkezlerine giderek Tarımsal Elektrik Borcu Kapatma Bildirim Formu aldıktan sonra kredi için bankaya başvurabilecek."

Toplantı soru cevapla sona erdi.

Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Erkan Atalar, ziraat odalarının başkanları, Bismil Pamuk Üreticileri Birliği yöneticileri ve çitçiler katıldı.





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