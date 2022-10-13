Diyarbakır'da "Salgın Hastalıklar Kongresi" başladı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) "Uluslararası Tarihsel, Yasal, Etik ve Medya Boyutlarıyla Salgın Hastalıklar Kongresi" başladı.

DÜ, İstanbul Üniversitesi, Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği ve Sur Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen kongre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde başladı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın gönderdiği mesajın okunmasının ardından DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, yurt dışı ve çeşitli illerden gelen misafirleri medeniyetler beşiği Diyarbakır'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversite olarak bilimsel etkinliklere önem verdiklerini ve birçok sempozyum, kongre, panel ve konferansa ev sahipliği yaptıklarını belirten Karakoç, kongreye katılım sağlayan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Onursal üyelik ve katılım plaket takdimi törenin ardından kongrenin ilk oturumu yapıldı.

Kongrenin açılışına, DÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ezeli Azarkan ve Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, yurt dışından ve yurt içinden gelen akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

3 gün sürecek olan kongrede, Almanya, Meksika ve Polonya'dan gelen akademisyenlerin eşliğinde 104 bildirinin yer aldığı çeşitli oturumlar düzenlenecek.



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