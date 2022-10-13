Diyarbakır'da özel gereksinimli bireylerden öğretmenleri için doğum günü etkinliği

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel gereksinimli bireyler, öğretmenlerine sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki 35 öğrenci ve öğretmen, ortopedik engelli eğitmeni Mehmet Seven'e sürpriz doğum günü kutlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seven, öğrencilerinin düzenlediği doğum günü etkinliğinden dolayı çok duygulandığını aktardı.

Öğretmen ve öğrencilerle aynı ortamı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Seven, "Benim için bu çok güzel bir sürpriz oldu. Yaklaşık 20 yıldır engellilerle çalışıyorum. Bütün arkadaşlarıma bu güzel sürprizden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





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