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İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Çüngüş'te vatandaşlarla buluştu:

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Çüngüş'te vatandaşlarla buluştu:

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçmişin bize oluşturduğu açığı birlikte kapatarak güçlü bir ülkeye hep beraber adım atmalıyız. Burada en fazla açık Doğu ve Güneydoğu'daydı. Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle beraber hızla koşarak bu açık kapanıyor." dedi.

Temaslarda bulunmak amacıyla Diyarbakır'a gelen Bakan Soylu, Çüngüş ilçesini ziyaret ederek, ilçe meydanında vatandaşlara hitap etti. Soylu, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçe halkına selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Ekim'de Diyarbakır'ı ziyaret edeceğini, yine her zaman olduğu gibi yeni yapılan büyük eserlerin altına imza atacağını aktaran Soylu, bunun için büyük bir heyecan duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin büyük sıkıntılardan geçtiğine ve bu sıkıntıların bazen ekonomik bazen siyasal istikrarsızlıklar bazen terör ve bazen anarşi olduğuna dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Bazen bizi Amerika'dan, Avrupa'dan şöyle küçük düşürmeler, parmak sallamalar oldu. Bazen etrafımızdaki coğrafyada, Suriye'den Irak'a kadar, Afganistan'dan Pakistan'a kadar maalesef karmaşıklıklar oldu. Bütün bunların her biri çok doğaldır ki hayatımızın her döneminde gördüğümüz, yaşadığımız meseleler oldu. Bu ülkede gün oldu insanlar 'Ben dindarım' diyemedi. Başörtüsü, kimlik, kıyafet ve insanların kendilerini ifade edebilmeleri bu topraklarda mümkün olmadı. Bir ötekileştirme oldu. Oysa Cenabıallah bizi farklı farklı yarattı. Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesi'nde hepimize nasihatlerde bulundu. Ancak takva ile yani Cenabıallah'a bağımlılık ile ancak O'nun söylediklerini yerine getirmeyle birbirinizden üstünsünüz dedi ama fitne boş durmuyor, fakat bunların hepsinin üstesinden ortaya koyduğunuz iradeyle, bağlılıkla, birlikle, kardeşlikle hep birlikte geldik."

Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de terörün değil huzurun hakim olduğunu aktaran Soylu, bu huzuru hep beraber yaşadıklarını anlattı.

- "Geçmişin açığını hep beraber kapatmak zorundayız"

Soylu, "Çocuklarımız sizin sayenizde, 'Acaba ne olacak?' diye bir endişe içerisinde değiliz. Derdimiz şu, daha fazla üniversiteye gidebilsinler, okulu bitirdikten sonra işlerine daha rahat bir şekilde çalışabilsinler. Derdimiz şu, evlensinler, çoluk çocuk sahibi olsunlar. Annelerine, babalarına hayırlı evlat olsunlar, bir daha onları sıkıntıyla karşı karşıya bırakmayalım." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Bu hayatın fani olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim yaşadıklarımızı, korkularımızı, endişelerimizi, bizi kısıtlamalarını, bir daha gelecek döneme, çocuklarımıza, gençlerimize bırakmayalım. Onlar bizden daha hür, özgür olsunlar, iyi yerlerde okusunlar, çalışsınlar. Tarlamızı, tapanımızı çok daha iyi biçsinler. Ürünlerimizi daha iyi alsınlar. Doktor, mühendis, avukat olsunlar. Bunun kıyısına geldik, hep beraber geçtik." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk günden itibaren ülkedeki insanların hiçbirisine ayrım gözetmeksizin, hizmeti her yere yaptığını vurgulayan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Doğu ve Güneydoğu'da hakikaten bir geri kalmışlık söz konusuydu, bu doğruydu ama el birliğiyle bu geri kalmışlık, bir taraftan üniversiteler bir taraftan organize sanayi siteleri bir taraftan hastaneler bir taraftan havalimanları bir taraftan okullar bir taraftan kadın kültür merkezleri bir taraftan yollar bir taraftan spor sahaları, spor salonları, gençlik merkezleri hep birlikte devletin ve kamunun ne imkanı varsa vatandaşımızın hizmetine sunularak her standardı yükseltilmeye çalıştık. Daha yeni başladık. Geçmişin açığını hep beraber kapatmak zorundayız. Geçmişin bize oluşturduğu açığı birlikte kapatarak güçlü bir ülkeye hep beraber adım atmalıyız. Burada en fazla açık Doğu ve Güneydoğu'daydı. Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle beraber hızla koşarak bu açık kapanıyor."

Bugünkü huzur ve üretimin artarak devam edeceğini dile getiren Soylu, çocuk ve gençlerin de geleceğe ümitle bakmasının ve insanların kendilerini ifade etmesinin daha fazla artacağını belirtti.

Soylu, "Hiç kimsenin 'Ben Kürt'üm, ben Türk'üm, ben dindarım, ben Alevi'yim, ben Sünni'yim' demekten korkmadığı bir Türkiye sadece bu topraklarda değil, etrafımızdaki coğrafyada Amerika'nın, Avrupa'nın kurduğu oyunu da mağlup edecek, huzuru, birliği, kardeşliği, zenginliği hep beraber oluşturacağız." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, şunları paylaştı:

"Rahmetli Menderes'ten, Özal'a, Demirel'den Erbakan'a her biri bu ülkede hizmet için ellerinden geleni iktidara geldiklerinde yerine getirdiler ama fırsat vermediler. Kiminin ailesine kimisinin hükümetine kimisinin şahsiyetine talimatla beraber saldırdılar ve ne zaman 'millet' dediler her birini yerle yeksan ettiler. Tayyip Erdoğan sizin sayenizde onlara karşı yapılan bütün muamelelerin kendisine yapılmasına rağmen milletle beraber elde edilen tecrübelerle bunlara mağlup olmadı. Bugün size söylüyorum, dünyada gıda krizi var, doğru mu? Buğday krizi var. Bunu kim aştı? Recep Tayyip Erdoğan aştı. Onlar, Avrupalılar, Amerikalılar acaba Tayyip Erdoğan'ın ayağına gelirler miydi bu iş için? Bir kaşık suda bizi boğmak istedikleri apaçık ortada ama ayakta kaldığımız için, ayakta durduğumuz için, bizi bugüne kadar karıştıramadıkları için tıpış tıpış geldiler ve dünyanın bir krizini çözmeyi Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a bir şekilde Allah nasip etti."

- "Şimdi devlet vatandaşına hiçbir şeyi vermekten imtina etmiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 20 yıldır bu millete yanlış istikamet göstermediğini aktaran Soylu, "20 yıldır hiçbir sıkıntının altına sinmedi, korkmadı, ürkmedi. 'Ben sadece milletin, sadece Allah'ın önünde eğilirim' dedi ve Allah'a şükür bu bahar dediğimiz günler hepimizle beraber buluştu. Biz daha iyisini yapmalıyız. Bugün Çüngüş'teki, Diyarbakır'daki, Hakkari'deki huzuru Allah bize nasip edecek. Suriye'de Şam'a da Irak'taki Bağdat'a da etrafımızdaki bütün coğrafyaya huzuru vereceğiz. Amerika ve Avrupa'nın, onların getirdiği bu halden onları kardeşleri olarak çekip çıkaracağız." ifadesini kullandı.

İlçedeki yatırımlar hakkında da bilgi veren Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şunu söyleyeyim, 2 yıldır Türkiye'de 56 bin afet konutu yapıldı. Şu ana kadar 40 bini teslim edildi. Dünyada böyle bir şey yok. Köyde, bağda, bayırda, çayırda maliyeti ne olursa olsun hiç bakmadan vatandaşımıza bunun çok azını vererek, mesela Gezin'de 160-170 bin 20 yıl ödeyecekler, şu anda 1-1,5 milyona el değiştiriyor konutlar. Şimdi devlet vatandaşına hiçbir şeyi vermekten imtina etmiyor. Allah sizden razı olsun. Bu devlete askerlik yaptınız, bu devlete vergi veriyorsunuz. Bir kere devlete işiniz düşüyor zor zamanda. Tayyip Erdoğan'ın hiçbir afet yönetiminde 'Nerede bu devlet' denilmedi, 'Allah devletten, milletten razı olsun' denildi."

Sonuna kadar vatandaşın hizmetine amade olduklarını belirten Soylu, birlikte daha güçlü olacaklarını dile getirdi.

21. yüzyılın "Türkiye yüzyılı" olacağını vurgulayan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık el açan bir Türkiye değil, birtakım sıkıntılarımız dertlerimiz olabilir ama bunu beceremeyenler değil, 20 yılı aşkın bir süredir dünyaya kendini kabul ettiren Recep Tayyip Erdoğan ve bu millet çözer bu sorunları. Merak etmeyin, biz kardeşiniziz. Bugün varız yarın yokuz. Faniyiz, Cenabıallah ne kadar ömür verir bilmeyiz ama biz bu dünyayı bir imtihan dünyası olarak görüyoruz. Makam, mevki ile hiçlik arasında, yokluk arkasında, fukaralıkla zenginlik arasında, yoklukla varlık arasında, tevazu ile kibir arasında hep beraber bir sınavdayız. Cenabıallah bu sınavda bizi milletimize mahcup etmesin. Bizden sonrakilere bize kötü söz söylettirecek, bize iş yapma fırsatı vermesin. Onlara güzel bir memleket, güzel bir ülke, hayırlı işler bırakabilmeyi bize nasip etsin."

Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Arslanca da birer konuşma yaptı.

Daha sonra Soylu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşların doğal gaz talebi üzerine bölgede hizmet veren doğal gaz şirketi yetkilileriyle görüşen Soylu, yetkililerden 4-5 ay içerisinde doğal gazla ilgili çalışmaların başlatılacağı bilgisini aldı.

Bakan Soylu'ya, ziyaretlerinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da eşlik etti.

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