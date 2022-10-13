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Diyarbakır’da "Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı" düzenlendi

AA

Diyarbakır’da "Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı" düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Basın İlan Kurumunca (BİK) Diyarbakır'da öğrenciler, akademisyenler, hukukçular ve basın çalışanlarının katılımıyla "Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı" gerçekleştirildi.

BİK'in sosyal ağlara yönelik hukuki düzenleme ve çalışmalara katkı sunmak için 4'üncüsünü düzenlediği çalıştayda katılımcıların sosyal ağlar hukuku kapsamında açık bulunan ve çözüme kavuşmamış sorunları tespit ederek çözüm önerilerini sunmaları amaçlandı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki otelde düzenlenen çalıştayda Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, "Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Durum Analizi" ve "Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Stratejik Yönelim Kurgulama", avukat Sezgin Tunç da "Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Öneri Geliştirme" konularında bilgi verdi.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan çalıştaya katılan BİK Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, yaptığı konuşmada, Erzurum, Ankara ve Ordu'nun ardından 4. çalıştayı Diyarbakır'da düzenlediklerini söyledi.

Kentte böyle bir programı düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Onat, "Türkiye'de sosyal ağlarla ilgili etkili bir denetim mekanizması henüz tam anlamıyla aktif değil. Bu da ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Kişi ve kurumlara yönelik itibar suikastına oldukça müsait bir alan. Sizlerin sunmuş olduğu önerileri, bu konunun çözüme kavuşması noktasında oldukça değerli buluyorum ve katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum." dedi.

Devletin kendi vatandaşını her anlamda korumakla mükellef olduğuna dikkati çeken Onat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Mecliste yasa çalışmaları yapılıyor. Belki bir yıl sonra yeni karşılaştığımız alanda yeni bir şeyler daha inşa etmek durumundayız. İnsanoğlu, var olduğu müddetçe karşılaştığı yeni unsurlar üzerinden hayatını kolaylaştıracak, kendisini güvenlikli alana çekecek mekanizmaları üretmekle mükelleftir. Sosyal ağlar hukukunu nasıl inşa edeceğiz? Sosyal medya platformlarında bir başkasının hakkına girmemek için ne yapacağız ya da bir başkası bizim hakkımıza girerse ne yapacağız? Genç iletişimcilerimiz ve hukukçularımızla bir araya gelip tüm bu süreçleri tartışalım istiyoruz."

Onat, çalıştayın bir sonraki oturumunun Antalya'da düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Çalıştay, fotoğraf çekimiyle sona erdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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