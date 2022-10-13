İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Ergani, Sur ve Yenişehir'de vatandaşlarla buluştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Ergani, Sur ve Yenişehir'de vatandaşlarla buluştu:

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Ergani, Sur ve Yenişehir'de vatandaşlarla buluştu:

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütü bugün adım atamıyor, atamayacak da. Terör örgütü adım atmadıkça çocuklarımız, esnafımız huzur içerisinde olacak. Esnaftan haraç alıyorlardı, o günler bitti. Daha güzel günler gelecek." dedi.

Bakan Soylu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Ergani, Sur ve Yenişehir ilçelerini ziyaret etti.

İlk olarak Ergani AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Soylu, burada bina önünden vatandaşlara hitap ederek milletin geçmişte çok zorluklar yaşadığını, hak etmediği durumlarla karşı karşıya kaldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin yıllardan beri yaşadığı durumu gördüğünü ve bu sorunların çözülmesi için yürütülen çalışmalarla hizmetler sunulduğunu belirten Soylu, "Bugün Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında yol var. Yapmamız gereken çocuklarımızın iyi bir şekilde okumasını sağlayabilmek, huzurlu şehirler oluşturabilmek" diye konuştu.

Terörle mücadelede sağlanan başarıya değinen Soylu, bu mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek "Terör örgütü bugün adım atamıyor, atamayacak da. Terör örgütü adım atmadıkça çocuklarımız, esnafımız huzur içerisinde olacak. Esnaftan haraç alıyorlardı, o günler bitti. Daha güzel günler gelecek" dedi.

- "Bugün üreten bir Türkiye var"

"Dilinizle, kültürünüzle gurur duyun. Eğer bunları yapmazsak kültürümüzü değiştirirler, değerlerimizi farklılaştırmaya çalışırlar. Her türlü oyunu oynarlar. Sadece terör değil, kültürel bir terörizmle karşı karşıya kalırız. Değerlerimize, birbirimize sahip çıkarak bunların her birine karşı durmalıyız. Bunun yanında da çok çalışmalıyız." ifadesini kullanan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği her fikrin ve attığı her adımın sadece Türkiye'den değil dünya coğrafyasından da takip edildiğini belirtti.

Soylu ardından Sur AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

ABD ve Batı'nın Pakistan, Libya, Lübnan gibi gittikleri ülkelerde istikrarsızlığı ortaya koyduklarını dile getiren Soylu, "21. yüzyılın başından itibaren de Türkiye’yi aynı cenderenin içine sokmaya çalıştılar. Aynı istikrarsızlığı yapmaya çalıştılar. AK Parti'nin kıymeti, Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymeti, Cumhur İttifakı'nın kıymeti de ne kadar büyük olursa olsun Amerika'nın ve Avrupa’nın bütün oyunlarına geçit vermediği için kıymetlidir." diye konuştu.

Etnik köken üzerinden ülkenin birliğinin, beraberliğinin, enerjisinin azaltılmaya çalışıldığını söyleyen Soylu şöyle konuştu:

"Bizi Alevi, Sünni diye başka bir tarafa itmeye çalışanlar hiç boş durmadılar. Recep Tayyip Erdoğan, bu milletin kendi hamuruyla yoğrulmuş bütün değerlerini bir araya getirdi. Bugün herkes kendisini ifade edebiliyor. Eğer biz o fiskelerle yıkılabilmiş olsaydık... Dünyada tahıl krizi oldu. Ne yapabildi Avrupa? Amerika ne yapabildi? Burunlarından kıl aldırmıyorlardı. Neymiş, biz yüzyıl geleceği planlıyoruz. Neyi planlıyorsun ya? Bu kış donmaktan nasıl kurtulacaksın onu planlayamamışsın. Eğer onlar bu işleri çözebilmiş olsalardı gıda krizinin çözülmesi için Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin ayağına gelirler miydi? Tıpış tıpış geldiler. Niye? Biz bir fiskeyle yıkılmadığımız için geldiler. Bu kadar basit."

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz Türkiye’de büyük devrimlerin altına imza attınız. Ve bizim liderimiz bir devrim lideridir, bu kadar basit. Devrimleri gerçekleştirmiştir. Kimsenin yapılamaz dediklerini yapmıştır. Kimsenin gerçekleştiremez dediklerini gerçekleştirmiştir. Kimsenin başaramaz dediklerini başarmıştır. Onun için bugün Allah’a şükürler olsun terör ortadan kalktıkça, çocuklarımız mühendis, doktor, öğretmen olmaya, çocuklarımız yarınlara umutla elini uzatmaya başlıyorlar. Anneler rahat, terör ortadan kalktıkça, terörü tasfiye edince... Terörün arkasında kim var? Terörün arkasında Amerika var bu kadar net. Ben bunu burada söylemiyorum her yerde söylüyorum."

- "Bu dönemi hiç kimsenin bizden beklemediği kadar güçlü ve dirayetli geçirdik"

Bakan Soylu, daha sonra AK Parti Yenişehir Başkanlığında partililere hitap etti.

Ülkenin bugüne kadar birçok badirelerden geçtiğini belirten Soylu şunları kaydetti:

"Bu ülkede çok sıkıntılar yaşandı. Emekli maaşları ay sonu ülkenin hazinesinde olacak mı olmayacak mı diye sıkıntılar olurdu. Bu ülkede Ziraat Bankasının önünde emekliler akşamdan kuyruğa girerlerdi. Devlet polis arabalarına benzin bulamazdı. Sadece zenginler uçağa binerlerdi. Cenazende, acil zamanda hiçbir yere gidemezdin. Üniversiteye kısıtlı sayı içinde gençler gidebilirdi, büyük yarışmalar vardı. Bu ülkeyi Amerika, Avrupa parmağıyla beraber kendi bulundukları noktalardan tehdit ederlerdi. Bu ülkenin dertleriyle dertlenenleri yerle yeksan ederlerdi. Ya ailesine saldırılardı ya partisine saldırılardı, ya milletvekiline saldırırlardı."

Cumhuriyetin birinci asrının geride bırakıldığını, ikinci asra girileceğini ifade eden Soylu, "Herkesin bir bilançosu olacak. Belediyelerin, kaymakamlıkların, şirketlerin, hükûmetlerin, herkesin bir bilançosu olacak. Biz nasıl dönüp 100 yıl önce bize bu cennet vatanı, şu ezan-ı Muhammedi'yi, ay yıldızlı bayrağı, birliğimizi ve beraberliğimizi emanet edenlere minnet ve şükran duyuyorsak, bundan yüz yıl sonra bizim onlara bıraktıklarımız dolayısıyla biz nasıl dua ediyorsak bize de dua etsinler. Bu dönemi hiç kimsenin bizden beklemediği kadar güçlü ve dirayetli geçirdik." dedi.

Bakan Soylu'ya ziyaretlerinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da "Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı" düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da "Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku ...
Bakan Soylu: Erdoğan´ın Türkiye´sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Erdoğan´ın Türkiye´sinde imkansız ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Çermik'te vatandaşlarla buluştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Çermik'te ...
Bakan Soylu: Erdoğan´ın Türkiye´sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Erdoğan´ın Türkiye´sinde imkansız ...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Çüngüş'te vatandaşlarla buluştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır Çüngüş'te ...
Diyarbakır'da özel gereksinimli bireylerden öğretmenleri için doğum günü etkinliği
YEREL HABERLER Diyarbakır'da özel gereksinimli bireylerden ...
Diyarbakır'da "Salgın Hastalıklar Kongresi" başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Salgın Hastalıklar Kongresi" başladı
(Görüntülü)BAKAN SOYLU DİYARBAKIR&#039;IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE KONUŞTU -2
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN SOYLU DİYARBAKIR'IN ÇÜNGÜŞ ...
(Görüntülü)BAKAN SOYLU DİYARBAKIR&#039;IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE KONUŞTU -1
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN SOYLU DİYARBAKIR'IN ÇÜNGÜŞ ...
Dicle Elektrik'ten çiftçilere sıfır faizli tarımsal elektrik kredisine ilişkin bilgilendirme
YEREL HABERLER Dicle Elektrik'ten çiftçilere sıfır faizli tarımsal ...
Bakan Soylu: Erdoğan´ın Türkiye´sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Erdoğan´ın Türkiye´sinde imkansız ...
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı ...
Sur Kültür Yolu Festivali'nde Zeynep Bastık sahne aldı
YEREL HABERLER Sur Kültür Yolu Festivali'nde Zeynep Bastık sahne ...
Mehmet Fatih Çıtlak Ulu Cami'de Diyarbakırlılarla buluştu
YEREL HABERLER Mehmet Fatih Çıtlak Ulu Cami'de Diyarbakırlılarla ...
Bilek güreşçisi kızlara şampiyonluk yolunda vatandaştan "protein" takviyesi
YEREL HABERLER Bilek güreşçisi kızlara şampiyonluk yolunda ...
İKİNCİ ULUSLARARASI DİYARBAKIR KISA FİLM FESTİVALİ 'SUR KÜLTÜR YOLU'NDA 
YEREL HABERLER İKİNCİ ULUSLARARASI DİYARBAKIR KISA FİLM FESTİVALİ ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR - İKİNCİ ULUSLARARASI DİYARBAKIR KISA FİLM FESTİVALİ &#039;SUR KÜLTÜR YOLU&#039;NDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - İKİNCİ ULUSLARARASI ...
İkinci Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali 'Sur Kültür Yolu'nda 
YEREL HABERLER İkinci Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali ...
"2. Diyarbakır Kısa Film Festivali"nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER "2. Diyarbakır Kısa Film Festivali"nin açılışı ...
(Görüntülü) İSTANBUL?DAN GELEREK DİYARBAKIRLI ÇOCUKLARA RESİM DERSİ VERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İSTANBUL?DAN GELEREK DİYARBAKIRLI ...
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan ...
İstanbul'dan gelen ressam Diyarbakır'da kırsaldaki çocuklarla resim yaptı
YEREL HABERLER İstanbul'dan gelen ressam Diyarbakır'da kırsaldaki ...
(Görüntülü)SİTE BAHÇESİNDE 2 SAAT BEKLEYİP, ARACINA BİNERKEN VURDULAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)SİTE BAHÇESİNDE 2 SAAT BEKLEYİP, ARACINA ...
Site bahçesinde 2 saat bekleyip, aracına binerken vurdular
YEREL HABERLER Site bahçesinde 2 saat bekleyip, aracına binerken ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.