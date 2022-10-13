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"Sur Kültür Yolu Festivali"nde Diyarbakır'ın yöresel yemekleri tanıtıldı

AA

"Sur Kültür Yolu Festivali"nde Diyarbakır'ın yöresel yemekleri tanıtıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında Diyarbakır'ın yöresel yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca kentte düzenlenen festival farklı etkinliklerle sürüyor.

Gastro Diyarbakır Buluşmaları'na da ev sahipliği yapan festival kapsamında, merkez Kayapınar ilçesindeki bir lokantada kentin yöresel lezzetleri Eyvan Grubu'nun seslendirdiği türküler eşliğinde tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın surlarıyla dikkati çektiğini ancak onun yanı sıra gastronomisiyle de öne çıktığını söyledi.

Bakanlık olarak kentte 20 yıldır çok fazla hizmet yaptıklarını belirten Demircan, kentteki somut ve somut olmayan mirası koruduklarını anlattı.

Festivalin, kentin turizmine büyük katkı sağladığına değinen Demircan, şunları kaydetti:

"Festival başlayalı bir hafta oldu ve katılım da çok güzel oldu. Kentteki otellerde normalde 7-8 bin yatak var. 3'te biri dolu olması gerekirken bu festival dolayısıyla tamamı doldu. Yani Diyarbakırlı bu işi sevdi ama çevreden de buraya akın var. Bütün mekanlara soruyoruz, özelikle lokantalar, restoranlar işlerini ikiye katladı. Bu festival Diyarbakırlıya güzellik kattı, hayat ve enerji verdi. Zaten uzunca bir süre beklediği o güzel atmosferi bu festivalle yakaladı. Buraya kültür, sanat ve etkinlikler geldikçe turizme faydası da olacak. Yatırımcı artık buraya bu gözle bakacak. Yatırımcı daha fazla yatırım yapacak ve bu da daha fazla istihdam demek."

Demircan, festival kapsamında düzenlenen etkinliklere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Demircan ve beraberindekiler hazırlanan yöresel yemeklerle ilgili bilgi aldı.

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