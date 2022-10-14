İzzet Yıldızhan Sur Kültür Yolu Festivalinde sevenleriyle buluştu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında İzzet Yıldızhan, Dağkapı Meydanı Açık Hava Sahnesi'nde Diyarbakırlı sevenleriyle buluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali, devam ediyor.

Festival etkinlikleri kapsamında her akşam farklı bir sanatçının sahne aldığı Dağkapı Meydanı'nda sanatçı İzzet Yıldızhan sevilen parçalarını seslendirdi.

On binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde vatandaşlar, şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Dinleyicilerden Asmin Berra Kaya, güzel bir gün geçirdiklerini belirterek "Bu festival Diyarbakır için çok iyi oldu ve Diyarbakır'ın tanıtımı için iyi bir etkinlik oluyor." dedi.

Festivalin Diyarbakır'ın tanıtımına büyük bir katkısı olduğunu belirten dinleyicilerden Mehmet Nas ise "Diyarbakırlılar bu festivalde eğleniyor. Her gün farklı sanatçılar geliyor." şeklinde konuştu.



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