Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Diyarbakır'da turizmcilerle buluştu

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DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'da turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Ersoy, bir otelde turizm sektör temsilcileriyle görüştü.

Gazetecilerin açılışında görüntü aldığı toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve akademisyenler de katıldı.

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