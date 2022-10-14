Bakan Ersoy, Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali" etkinliklerine katıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında yapılan etkinliklere katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ersoy, turizm sektör temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından merkez Sur ilçesindeki Yeni Kapı Caddesi'nde Festival Mutfağı'nı gezdi.

Burada bazı yöresel yemeklerin yapımı hakkında bilgi alan Ersoy, daha sonra Büyük Kervansaray'da Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu'nun etkinliğine katıldı.

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