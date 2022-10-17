Yenişehir Belediyesi çölyak hastaları için glütensiz gıda üretiyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastaları için gıda üretimi yapıyor.

Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) kapsamındaki aşçı yardımcılığı kurslarında kursiyerler ilçede bulunan 418 çölyak hastası için glütensiz gıda hazırlıyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatlarıyla üretilen ürünler çölyak hastalarının evine ulaştırılıyor.

Beşikci, yaptığı açıklamada, 418 çölyak hastasının glütensiz undan mantı, ekmek, kek, makarna, tatlı ve tuzlu kurabiye gibi yiyecek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için üretim yaptıklarını bildirdi.

Beşikci, şunları kaydetti:

"2021'de hayata geçirdiğimiz YESMEK projemiz kapsamında birbirinden farklı alanlarda çeşitli mesleki kurslar açtık. Bu kurslarımızdan biri olan aşçı yardımcılığı kursumuzda kursiyerlerimiz hem eğitim almakta hem de ilçemizde ikamet eden çölyak hastalarımızın glütensiz yiyecek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için üretim yapmaktadırlar. Üretilen glütensiz ürünler yine belediyemizin bir projesi olan sosyal taksilerimizle çölyak hastası vatandaşlarımızın evlerine ulaştırılmaktadır. Bu kapsamda 418 çölyak hastamıza ürünlerimizi ulaştırdık. Bu şekilde hayat kalitelerini artırdığımız hemşerilerimizden aldığımız olumlu dönüşler bizleri daha fazla çalışmaya itmektedir."

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