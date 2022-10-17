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Diyarbakır'da öğretmenlere bilinçli ve güvenli internet kullanımı eğitimi

AA

Diyarbakır'da öğretmenlere bilinçli ve güvenli internet kullanımı eğitimi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 350 öğretmene bilinçli ve güvenli internet kullanımı konusunda eğitim veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle Büyükşehir Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen eğitime, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Şube Müdürü Mürsel Çapras, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzmanları Dr. Şahin Bayzan, klinik psikolog Gülşah Aksakallı ve sosyolog Aydan Çatak katıldı.

Programda konuşan Küçükali, internetin bilinçli ve güvenli kullanımının önemine değindi.

Okullarda çocuklara verilecek en önemli konunun interneti bilinçli kullanmak olduğunu ifade eden Küçükali, şunları kaydetti:

"Bu konunun okullarımızda çocuklarımıza iyi anlatılması gerekiyor. Sizler gönüllü olarak bu işe talip oldunuz. Eğitici eğitmenleri olarak bir eğitim alacaksınız. Ondan sonra da inşallah okullarımızda hem diğer öğretmenlerimize, meslektaşlarımıza hem de çocuklarımıza bu hususta bilinçlendirme yapacaksınız. Ben bu gönüllüğünüzden dolayı hepinize teşekkür ediyorum."

Program daha sonra Bayzan, Aksakallı ve Çatak'ın sunumlarıyla devam etti.

2 gün sürecek eğitimi tamamlayan öğretmenlere sertifika verilecek.

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