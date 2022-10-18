Diyarbakır merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada oluşturdukları sahte hesaplarla kendilerini kabzımal olarak tanıtıp verdikleri ilanlarla toptancı ve komisyoncuları dolandıranların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Diyarbakır, Ankara ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, suça konu olabileceği değerlendirilen 16 telefon, 9 SIM kart, hard disk, tabanca ve çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin esnafı dolandırmak için güvenilir esnafların profillerini kopyalayarak sahte hesaplar üzerinden alıcılarla irtibat kurdukları, müşteri çekmek için piyasada satılan ürünlerin fiyatlarının çok altında ilan verdikleri, alıcıları inandırmak için internet ortamından topladıkları tarla, bağ ve bahçelerde çekilmiş biber, domates, salatalık gibi ürünlerin fotoğraflarını paylaştığı belirlendi.

Esnafla anlaşma yaptıktan sonra ürün bedellerini farklı hesaplara transfer eden dolandırıcıların, zaman kazanıp parayı ATM'den çekebilmek için esnafı çeşitli yöntemlerle oyaladıkları, parayı çektikten sonra tüm platformlardan dolandırdıkları esnafı engelleyip ortadan kayboldukları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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